Resumo das novelas desta terça-feira

Malhação Lia decide dar um fim ao acordo dos dois. Fatinha provoca Bruno. Ju confessa para Fatinha que não está ficando com Nélio. Dinho pensa em Ju e Lia. Fatinha se insinua para Bruno e ele a expulsa de sua casa. Rafael enfrenta Orelha. Pilha muda seu comportamento em sala de aula. Orelha é dispensado por Fatinha. Globo, 17h40

Lado a Lado Umberto convida Diva para sair. Albertinho encontra Isabel na casa de Laura. Caniço pede mais dinheiro a Bonifácio. Isabel implora que Laura não conte que o filho que ela está esperando é de Albertinho. Luiza ouve Edgar e Albertinho conversando. Zé Maria luta contra Caniço na manifestação.Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Roberta culpa Felipe pela morte de Vitório. Nieta sente ciúmes de Dino com Roberta. Otávio tenta libertar Felipe da cadeia, mas acaba preso. Roberta tem uma ideia para saber o que aconteceu entre Otávio e Vitório. Carolina beija Fábio à força e finge que foi atacada. Felipe se revolta ao ver Nando chegar com Analú.Globo, 19h10

Rebelde Record, 20h30

Avenida Brasil A emissora não divulgou o capítulo. Globo, 21h

Balacobaco Isabel pede a separação de Danilo. Danilo revela que precisará vender o apartamento e escritório de Isabel. Teresa convida Isabel para um fim de semana em Angra dos Reis. Lucas vai à agência de Eduardo e Adriana avisa a Luiza, que vai ao encontro do rapaz. Darley segue Danilo e , ao parar, atira no rival. Record, 22h15

Gabriela Coriolano ordena que Glória saia de casa sem nada. O plano de Gerusa e Mundinho fracassa. Nacib não gosta da comida que o cozinheiro sugere ao restaurante. Arminda pergunta a Gabriela se ela tem esperança de voltar para Nacib. Mundinho pede a Ramiro que permita seu casamento com Gerusa. Ramiro ameaça Mundinho e Gerusa pede que ele vá embora. A madre do convento descobre o que está acontecendo com Gerusa. Globo, 23h

