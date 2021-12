Resumo das novelas desta quinta-feira

Malhação Dinho confessa para Ju que está confuso. Fatinha recebe nota baixa e teme ser reprovada. Rafael fica tenso quando Fera diz que Morgana precisa de mais aulas. Ju se afasta de Lia. Fatinha se insinua para Jorge para tentar aumentar sua nota. Lia pede Gil em namoro Globo, 17h40

Lado a Lado Longe de Laura, Matilde destrata Isabel. Eulália descobre que Teresa doou para a igreja o enxoval que fez para Sandra. Mario diz que terá que fechar a companhia de teatro. Fernando invade a casa de Edgar e o acusa de ser o culpado pela denúncia contra Bonifácio. Globo, 18h05

Guerra dos Sexos Nando culpa Analu por estarem presos na ilha. Nenê afirma que ocupará a presidência da Positano. Roberta e Kiko jogam as cinzas de Vitório ao vento. Otávio convence Felipe a não ir atrás de Analu e manda Ulisses ser libertado. Dinorah avisa a Roberta do desfalque. Globo, 19h10

Avenida Brasil Tufão pede para Nina contar o que sabe sobre a relação de Carminha e Max. Tufão sai de casa. Max conta para Ivana que é filho de Lucinda. Carminha convence Lúcio a afundar o barco com Max dentro. Janaína revela a Jorginho que Lúcio tem um caso com Carminha. Globo, 21h

Rebelde Murilo e Maria escondem Lucy no banheiro. A Zimmer planeja pegar o dinheiro do pai de Murilo. Miguel diz a Fátima que a ajudará a reconquistar Carla. Ofélia beija Tadeu e empurra o professor. Cris e Marcelo se beijam. Arturzinho diz que vai morar com Artur. Record, 21h

Balacobaco Norberto sonha com a morte de Eduardo. Diva sugere que ele consulte uma cartomante. Em conversa com Mirela, Isabel recorda um acidente ocorrido em sua adolescência. Josias convida Dóris para conhecer o escritório de Isabel. Record, 22h15

Gabriela Malvina entrega a Gerusa um livro com a foto de Mundinho. Arminda tenta falar com Nacib sobre Gabriela, e ele finge não ter interesse. Lindinalva diz a Berto que ama Juvenal. Berto tenta levar Lindinalva, mas é impedido por Fagundes. Globo, 23h

adblock ativo