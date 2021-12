Responsável pelo vazamento do vídeo de Waack circula pela Globo e gera polêmica

Uma situação inusitada fez com que os diretores da Globo determinasse uma varredura nas câmeras de segurança da emissora. Motivo? Foi descoberto que o operador de rádio e ex-funcionário da emissora, Diego Rocha, que assumiu ter gravado e vazado o vídeo em que o jornalista William Waack aparece fazendo comentário racista, esteve na redação do Jornal Hoje sem ser notado.

Diego chegou a compartilhar no Instagram uma foto em que ele aparece sentado na bancada do telejornal, na mesma cadeira que Waack utilizava. "O que acham?", escreveu ele na legenda, seguida das #didiconoplimplim #tvglobo #sechamareupenso.

De acordo com o colunista do "Uol Notícias", Ricardo Feltrin, a imagem gerou tanta polêmica que a Globo está fazendo uma investigação para descobrir quanto tempo Diego ficou na casa, quem facilitou ou autorizou a entrada dele e quem foi que o fotografou na bancada.

Na manhã desta quarta-feira, 6, a emissora afirmou em nota "que está apurando a ocorrência antes de tomar medidas cabíveis", sem detalhar quais.

Essa não é a primeira vez que uma pessoa entra na redação dos estúdios Globo sem ser notado. No final do mês passado, um idoso também entrou na redação do Jornal Nacional e ficou no local por cerca de quatro horas, sem ninguém ter visto ele. E, para piorar, o senhor ainda roubou a carteira de uma funcionária da emissora.

