República do Stand-Up estreia segunda temporada

A segunda temporada de República do Stand-Up estreia nesta quarta-feira, 30, às 23 horas, no Comedy Central, canal distribuído pela Viacom Brasil. Sob o comando do humorista Murilo Gun, mais de 34 comediantes de diversas partes do país, entre eles Fábio Fabin, Leo Lins e Patrick Maia, estarão juntos no show de comédia, abordando temas como relacionamentos e situações do cotidiano.

