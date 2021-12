Repórter do JN reclama de falta de espaço e é deslocado para programa rural

O repórter da Rede Globo, Phelipe Siani, foi deslocado temporariamente para o programa Globo Rural, exibido nas manhãs de domingo, e não faz mais parte do Jornal Nacional (JN).

Segundo o site Notícias da TV, ele foi remanejado porque estava reclamando de falta de espaço no JN. A última vez que o profissional apareceu no telejornal foi no dia 15 de julho. Já no mês de junho, Siani conseguiu realizar duas reportagens.

O jornalista está trabalhando no Globo Rural desde última semana, mas ele não apareceu na edição do último domingo, 6.

adblock ativo