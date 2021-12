Repórter da Globo leva bronca por usar óculos colorido

Mesmo estando numa fase mais informal, com relação no jeito de fazer jornalismo, a forma que a correspondente internacional Ilze Scamparini apareceu no 'Bom Dia Brasil' (TV Globo) surpreendeu os telespectadores.

Com um óculos grande de armação grossa e azul, o look da jornalista chamou mais atenção do que a notícia das mortes do atentado de Bruxelas.

De acordo com a jornalista Keila Jimenez, do portal R7, a direção da emissora não gostou nada da aparição correspondente e Ilze, que sempre aparece com óculos diferentes nas reportagens, até chegou a ser questionada sobre o uso do adereço 'extravagante'.

No Twitter, os internautas também acharam 'meio estranho' o adereço no rosto da repórter e criticaram.

Ilze Scanparini tá de sacanagem com esse óculos! pic.twitter.com/IxvWEMUIdG — André Sena (@andresena93) March 22, 2016

#ilzescanparini exagerou no mau gosto. Esse óculos 👓 é horrivelmente horrível — Guilherme (@guifariasc) March 22, 2016

Se o povo tá chocado assim com o óculos da ilze scamparini, imagina qdo virem os looks da Cristina ranzolin p jornal do almoço? — Helen Garcez Braun (@helenbraun_) March 22, 2016

Olá, sou Ilze Scamparine, muito loko tudo isso queta conte seno pic.twitter.com/8WtV6DfTgj — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) March 22, 2016

