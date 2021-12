Renato Vianna vence a temporada 2015 do "The Voice Brasil"

O candidato Renato Vianna foi o vencedor da temporada 2015 do reality show global The voice Brasil, na noite desta sexta-feira, 25. Cantando a música "Por Enquanto", de Renato Russo, ele levou o prêmio com 56% dos votos do público.

"Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, segundo à minha família. Faço isso por eles. Meus pais, meus irmãos e a minha namorada também", declarou o paulista, emocionado, após o anúncio da vitória.

Renato ainda agradeceu aos outros finalistas Nikki, Ayrton Montarroyos e Junior Lord, aos apresentadores Dani Suzuki e Tiago Leifert e, como não podia deixar de ser, ao seu técnico, o cantor Michel Teló.

Como prêmio, Renato ganhou um contrato com a gravadora Universal Music Brasil, gerenciamento de carreira, mais R$ 500 mil, além do troféu do programa.

Na final, os outros candidatos também mandaram bem em suas escolhas. Nikki se apresentou ao som de "Maluco Beleza", "Metamorfose Ambulante" e "Gita", de Raul Seixas. Ayrton Montarroyos, surpreendeu com o clássico "Fascinação", eternizado por Elis Regina. Já o baiano Junior Lord cantou "Primavera", sucesso na voz de Tim Maia.

Confira as apresentações!

Renato Vianna - "Por Enquanto"

Nikki - "Maluco Beleza", "Metamorfose Ambulante" e "Gita"

Ayrton Montarroyos - "Fascinação"

Junior Lord - "Primavera"

