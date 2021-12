Renato Aragão tem melhora, mas não há previsão de alta

O humorista Renato Aragão, o Didi, apresentou uma "excelente evolução" no quadro clínico, mas ainda não tem previsão de alta.

O hospital Samaritano, onde Renato está internado, no Rio de Janeiro, divulgou nesta sexta-feira, 28, mais um boletim médico relacionado à internação do humorista.

Segundo o boletim, "o paciente Renato Aragão permanece clinicamente bem, estável, dando continuidade ao tratamento da infecção urinária com antibiótico venoso com excelente evolução. Sem previsão de alta. O Sr. Renato Aragão deu entrada no Hospital Samaritano em Botafogo, no Rio de Janeiro, às 14h do dia 26 de março de 2014".

