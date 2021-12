Renato Aragão é transferido para o quarto

Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, o ator Renato Aragão, conhecido pelo personagem Didi Mocó, foi transferido para um apartamento e mantém um quadro de saúde estável.

De acordo com o último boletim médico do "eterno trapalhão", o "Paciente Antônio Renato Aragão permanece internado no Hospital Barra D'Or. Recebeu alta da Unidade Coronariana em 17/03/2014, sendo transferido para apartamento. Encontra-se estável hemodinamicamente, respirando espontaneamente, apresentando melhora evolutiva. No momento sem previsão de alta."

Renato está no local desde sábado, 15, quando apresentou uma crise hipertensiva e, logo após, sofreu um infarto.

