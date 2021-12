Renata Lo Prete estreia no Jornal da Globo no feriado

A jornalista Renata Lo Prete já tem data para estrear como substituta de William Waack no Jornal da Globo. Ela vai assumir a bancada do telejornal na próxima segunda-feira, 2, Dia de Finados, quando o apresentador estará de folga.

Apesar de ter sido escolhida para cobrir as folgas e férias de Waack, acredita-se que Renata possa substitui-lo definitivamente no futuro.

Uma das principais jornalistas de política do país, Renata é editora e comentarista do Jornal das Dez, da GloboNews. Eventualmente, ela já aparecia como comentarista do Bom Dia Brasil e no próprio Jornal da Globo.

William Waack segue sozinho à frente do noticiário após a saída de Christiane Pelajo, no dia 14 de outubro.

