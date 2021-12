Renata Ceribelli: "Eu Moro nos EUA e um pouco no aeroporto"

Longe da agitação das praias e do calor carioca, Renata Ceribelli se prepara para driblar mais uma onda de saudade do Brasil. Depois de quase dez meses fora do Rio de Janeiro, quando assumiu o posto de correspondente do "Fantástico" (Globo) em Nova York, a jornalista anuncia que vai permanecer nos Estados Unidos por, pelo menos, mais um ano. "A ideia inicial eram doze meses, mas, como o programa e eu gostamos da experiência, devo continuar aqui", revela em entrevista exclusiva às margens do rio Hudson, no lado Oeste da ilha de Manhattan (NY).

Depois de quase dois anos na apresentação do Fantástico, ao lado de Zeca Camargo, como tem sido voltar a fazer reportagens? Qual o balanço que faz desse período?

Foi natural. Sou repórter que se tornou apresentadora. Estou em casa e me sinto mais à vontade. Já fiz muita coisa bacana. Comecei pelo Anderson Silva, em janeiro. Depois, fomos com Maya Gabeira e, na sequência, para o Alasca para ver a última vila dos esquimós. Fizemos diversas celebridades neste ano como Scarlett Johansson. Há pouco tempo, fiz entrevista com Lady Gaga, Tony Bennett e Katy Perry. Aqui, é muito rico de pauta e eu me movimento muito. Na verdade, eu não moro em Nova York. Eu moro é nos Estados Unidos e um pouco no aeroporto (risos).

A ideia é manter o mesmo ritmo no ano que vem?

Temos alguns projetos para o ano que vem. Setembro é um mês em que discutimos isso e apresentei algumas ideias. O objetivo é sempre estar atrás do que o programa tem de dar de diferente, do nosso jeito e com a nossa cara.

Ainda sobre o programa, o que você tem achado das mudanças recentes no dominical para se manter com audiência?

O programa está com audiência boa! Ele dá o dobro do segundo colocado, e é isso que interessa. E este é um assunto do qual a gente não participa. É algo de direção. A mim, nunca foi cobrado audiência nem um assunto para dar audiência. A gente trabalha com o mesmo princípio jornalístico: na segunda-feira, as pessoas comentarem no cabeleireiro: "Você viu isso no Fantástico?". A gente precisa dar "essa matéria".

Falando agora de sua rotina em Nova York, como tem sido sua adaptação?

Estranhei bastante o frio. Sou uma paulista (natural de São José do Rio Preto, no interior do Estado) que adotou o Rio de Janeiro como cidade. Eu gosto de luz, sol e horizonte, e São Paulo é algo enlouquecedor. Tanto que se você der uma volta nessa região (bairro Tribeca, em Manhattan), vai ver que tem muita coisa semelhante ao Rio. Tem uma pista de ciclismo e vista para o rio (Hudson). Com isso, consigo manter meu estilo de vida.

Em relação à comida, sempre ouvimos que os nova-iorquinos se alimentam muito mal, comendo lanches rápidos na rua. É difícil cuidar da alimentação na cidade?

Quando eu cheguei aqui, a comida me derrubou. O que eu engordei agora eu já perdi, mas estou sempre na luta. É preciso tomar muito cuidado com a alimentação. Mas também temos uma oferta muito grande de produtos orgânicos e naturais. Por outro lado, como a gente come muito fora, a comida é muito condimentada e pode fazer você passar mal.

Essa preocupação com a alimentação já existia ou vem do quadro Medida Certa (Fantástico), em que você participou com Zeca Camargo?

Até hoje as pessoas se lembram disso, acredita? O quadro já foi ao ar há quatro ou cinco anos (risos). Foi um sucesso! Juro por Deus que me lembro do Marcio Atalla (preparador físico e apresentador do quadro) até hoje. Ele fez uma lavagem cerebral na minha cabeça (risos). Ele falava assim: "Renata, acorde, coloque a roupa de ginástica e vá tomar café da manhã". É difícil desistir porque você já está com a roupa (risos).

Morando sozinha fora do país, você sente mais saudade de quê?

Ah, dos meus filhos! (risos). Tenho muita saudade de conviver com a família. Sou mãe italiana e tenho essa necessidade. Meus filhos gêmeos têm 24 anos, mas eu morro de saudade. Além disso, tem o clima também. Confesso que gosto do verão dos Estados Unidos, mas o frio é complicado. Cheguei aqui no inverno e enfrentei o maior frio da história (risos). Eu já estou sofrendo porque me disseram que, no próximo ano, vai bater novo recorde (risos). Nessa época, vou arrumar bastante matéria lá para Miami, longe do frio (risos).

