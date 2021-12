Renan, Ronan e Geralda se enfrentam em último paredão triplo

Com 'paredão sertanejo', que foi formado neste domingo, 13, Renan e Ronan enfrentam Dona Geralda no último paredão triplo do Big Brother Brasil 16. O resultado da votação será exibido nesta terça-feira, 15.

Investindo twists desde a eliminação da participante Ana Paula, o paredão triplo foi formado depois que Renan ganhou um "super poder". O modelo foi o último a entrar no confessionário para fazer o raio-x e, por isso, teve a oportunidade de mandar alguém para a berlinda - e ele votou em Dona Geralda.

Matheus, que tinha ganhado o anjo da semana, imunizou Maria Claudia, mesmo depois deles terminarem o relacionamento. Líder, Munik nem pensou muito. Devolvendo o voto da semana passada, a estudante colocou Renan no Paredão.

Já o estudante de filosofia, Ronan, foi o mais votado pela casa (Maria Claudia, Renan e Matheus) e fechou a disputa.

Quem você prefere que seja eliminado do #BBB16? — A TARDE (@atarde) 14 de março de 2016

