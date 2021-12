Renan é o nono eliminado no BBB 16

Com 6 pontos, Renan foi o eliminado da noite desta terça-feira, 15, no Big Brother Brasil 16. Ele disputava com Geralda e Ronan a permanência do reality-show, mas levou a pior e perdeu em todas as regiões brasileiras e no telefone e SMS.

"Isso aqui [a família] para mim é muito importante. Estou muito feliz, Bial", disse Renan ao sair. Foram 92 milhões de votos nesta noite, com a disputa polarizada entre Geralda e Renan. Ronan teve, em média, menos de 7% dos votos.

