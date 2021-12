Remake de Pecado Capital volta a ser exibido no Viva

O remake da novela Pecado Capital voltará à telinha em novembro, a partir do dia 10, no canal Viva. Uma das grandes histórias de Janete Clair (1925-1983), levada ao ar originalmente em 1975, no horário das oito, estrelada por Francisco Cuoco e Betty Faria, foi reescrita por Glória Perez em 1998.



Glória comumente é chamada de "herdeira" de Janete, uma das grandes autoras brasileiras de todos os tempos. Pecado Capital substituirá a novela de Manoel Carlos, História de Amor, às 15h30, de segunda a sábado, e também será reprisada no horário alternativo de 1h, de terça-feira a domingo.



Com direção de Wolf Maya - parceiro de Glória Perez em diversos trabalhos na TV Globo -, Pecado Capital conta a história do taxista José Carlos Moreno, o Carlão, interpretado por Eduardo Moscovis, que não sabe o que fazer com uma mala com R$ 2 milhões deixada no táxi dele por um grupo que assaltara um banco. Moscovis compõe - assim como Francisco Cuoco na novela original - um tipo popular de homem honesto carismático e de bom coração, que fica fascinado diante da possibilidade de ascender socialmente - mesmo que, para isso, tenha de passar por cima de algumas regras morais.



Beijo recusado



Partindo desse mote do dinheiro fruto de assalto, esquecido no carro de um homem de bem, muita correria e muitos encontros e desencontros ocorrerão. Inclusive entre atores protagonistas, como foi o caso de Carolina Ferraz - a Lucinha, noiva do taxista, personagem vivido por Betty Faria na primeira versão -, que teria se recusado a beijar Francisco Cuoco.



O Carlão da novela de 1975 interpreta no remake o empresário Salviano Lisboa, com quem Lucinha, de acordo com a trama original, deveria iniciar um romance depois de terminar o noivado em consequência das crises de ciúme do taxista.



Glória Perez teve de mudar tudo, inclusive o final da novela, arrumando um novo amor para Salviano e chamando às pressas a atriz Vera Fischer para viver a sensual e independente Laura. Cuoco declarou, depois de encerradas as gravações, que "foi uma experiência ruim" na vida dele, o que o levou até a procurar a ajuda de uma analista. Já Carolina disse à imprensa que "profissionais maduros devem resolver seus próprios problemas".



De qualquer modo, o remake de Glória Perez não alcançou os índices de audiência esperados para o horário em que foi exibida, às 18 horas.

adblock ativo