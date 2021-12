Rejeição pública a mocinha de novela surpreende Globo

A avaliação bem negativa que grupos de telespectadores ouvidos fizeram a Paolla Oliveira, a mocinha de Amor à Vida, pegou a TV Globo de surpresa. É consenso na produção da novela que a Paloma de Paolla é seu melhor personagem desde que chegou à Globo. O público paulista, porém, acha Paloma uma chata de galochas... Os cariocas também a acham chatonilda, mas não tanto quanto os paulistas...

Curiosamente

É a segunda novela consecutiva que a Globo aposta numa protagonista que não agrada ao público. Em Salve Jorge, Nanda Costa também não teve boa aprovação dos telespectadores, e logo nos primeiros capítulos. E o motivo era mais ou menos o mesmo para a rejeição, agora, a Paolla Oliveira: choramingos e caras de sofrimento demais, além de momentos de felicidade que aparentam ser falsos. O público, em outras palavras, quer acreditar na novela.



Volta ao púlpito

Honorilton Gonçalves, substituído na presidência artística da Record por Marcelo Silva, deve tirar o resto de 2013 em uma espécie de "sabático". Continua na folha de pagamentos (generosos), mas deve receber menos do que antes, como executivo. Há expectativa que seja transferido para comandar templos da Igreja Universal em alguma região dos EUA ou África.

Tempo integral

Os canais católicos Rede Vida e TV Aparecida podem fazer um "pool" (parceria) para cobrir em tempo integral a estada do papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. O papa chega ao Brasil no próximo dia 22 e sua visita terá status de reality show. Câmeras deverão ficar ligadas 24 horas em frente à residência oficial da igreja, no Sumaré, Rio. Qualquer aceninho da fachada será registrado e colocado logo no ar.



Birutice na TV paga

Há pelo menos dois meses o canal History Channel vem anunciando o episódio de estreia de Enigmas Revelados, em que o geólogo Scott Wolter prova que outros europeus estiveram na América do Norte antes de Colombo. O problema é que o programa estreou mesmo há dois meses. Preguiça de mudar a chamadinha?

adblock ativo