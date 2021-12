Regina Dourado: "Ela não reconhece ninguém", afirma irmão

O quadro de saúde da atriz baiana Regina Dourado permanece o mesmo, apesar de apresentar sinais de estabilidade, como informou, na manhã desta quarta-feira, 24, Oscar Dourado, irmão da atriz. Segundo ele, Regina continua internada em um quarto do Hospital Português, no bairro da Barra, em Salvador, mas agora respira com tranquilidade. "Ela está respirando sem ajuda de máquinas, mas necessita de oxigênio para continuar viva", declarou ele, acrescentando que a irmã também está menos agitada.

Querida pela classe artística, a atriz recebeu apoio de cantores e atores baianos, como dos vocalistas Margareth Menezes e Edu Casanova e do ator e diretor Jackson Costa, que está na novela global "Gabriela". "Muitas pessoas estão mandando mensagem para Regina. Algumas, inclusive, querem visitá-la, mas isso não é possível porque ela não reconhece ninguém", afirmou Oscar, pedindo que as pessoas continuem rezando por ela, que sofre com a complicação de um câncer.

