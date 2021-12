Regina Casé se divide entre a TV e o cinema

"O "Esquenta!" é uma grande festa. E festa boa, com todo tipo de gente, de idade, de classe, de credo e de sexo. Eu acho muito chato quando você vai a um lugar e encontra todo o mundo igual." É assim que a apresentadora Regina Casé, 60 anos, define o programa que comanda aos domingos na Globo. A atração ganhou uma versão ao vivo durante a Copa do Mundo e se tornou um dos destaques do canal, mantendo a liderança com média de 14 pontos, segundo Ibope (cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande São Paulo).

Com convidados de peso, celebridades e uma roda de samba formada pelos populares Péricles, Arlindo Cruz e Xande de Pilares, a atração dominical tem se destacado pelo improviso e pela informalidade, que ganham a simpatia do público. "Normalmente, gravamos o programa assim, em ritmo de ao vivo. Eu gosto desse jeito improvisado", comenta a apresentadora.

Além de promover uma verdadeira festa em meio à plateia, uma das apostas da atração é o humor do cantor Mumuzinho, que faz parte do elenco da atração. Ele já acompanhou o treino da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, e colocou os jogadores para cantar e dançar no quadro "€œRoleta Musical"€, além de viver o personagem Soraya, que gosta de funk. "O "€˜Esquenta!"€™ é uma oportunidade para que o público conheça o meu trabalho. Gosto de música, de estar com os amigos e de dar risada"€, comenta o sambista.

Neste (6) e no próximo domingo, dia 13, o "€œEsquenta!"€ também será ao vivo. Porém, as expectativas estão voltadas para a final da Copa do Mundo. "€œA ansiedade é evidente, e a apresentação vai depender do ritmo do jogo"€, diz Regina. Passado o Mundial, o programa deve voltar a investir em encontros musicais e nos quadros "€œO que Queremos para o Brasil"€ e "€œVisita Musical"€, que são as novidades da temporada. "€œNo "€˜Visita Musical"€™ promoveremos o encontro de dois músicos de estilos diferentes. Um visita o universo do outro. Já gravamos alguns encontros, e posso garantir que foi divertidíssimo."

Segundo o curador da Associação Pró-TV - Museu da Televisão, Elmo Francfort, o coloquialismo da atração é o que atrai o telespectador. "€œÉ um programa democrático, sem restrições de classes sociais. Mas ele incomoda muitos, já que mostra todo tipo de realidade brasileira no mesmo lugar."€

Para Francfort, a popularidade da apresentadora também contribui para o sucesso do "€œEsquenta!"€. "€œEla é sinônimo dessa simplicidade e sabe lidar com o público. Além disso, Regina vem de uma escola incrível, uma família que merece um capítulo à parte na história da nossa comunicação"€, diz o curador, referindo-se a Ademar Casé (1902-1903), avô de Regina e apresentador do primeiro programa de rádio comercial do Brasil, em meados dos anos 1930.

A volta como atriz



Regina Casé também está na memória do público em seus trabalhos como atriz. Ela consolidou sua carreira na época da "€œTV Pirada"€ (Globo, 1988-1992) e chegou a atuar em novelas como "€œCambalacho"€ (Globo, 1986), com a inesquecível Tina Pepper, e "€œAs Filhas da Mãe"€ (Globo, 2001), ambas de Silvio de Abreu.

Foi marcante também sua atuação no cinema, no filme "€œEu, Tu, Eles"€ (2000), de Andrucha Waddington. Neste ano, além do "€œEsquenta!"€, Regina voltará a atuar em dois filmes nacionais. "Sempre gostei de trabalhar em algo com que me identifico e, no cinema, não é diferente. Foi por esse motivo que procurei ajustar minha agenda para fazer os dois filmes"€, diz. "€œO cinema é parte da minha vida e todos aqueles que sempre acompanharam minha carreira pediram por esse retorno"€, complementa.

Após 14 anos, ela será a protagonista de um novo longa, o "Que Horas Ela Volta?"€, dirigido por Anna Muylaert. Na pele da pernambucana Val, ela vai mostrar a realidade das domésticas nordestinas que tentam a vida em São Paulo. "€œEla deixou a filha em Pernambuco para trabalhar na capital paulista. De repente, a garota decide morar com a mãe na casa dos patrões para prestar vestibular e acaba criando uma reviravolta na vida de todo o mundo"€, adianta.

Já no longa "€œMade in China"€, que marca a estreia do marido de Regina, Estevão Ciavatta, na direção de um filme de ficção, a atriz será Francis, uma ambulante que tenta driblar as dificuldades em meio aos comerciantes chineses que tomam conta do famoso centro de lojas populares, o Saara, no Rio de Janeiro. "€œEla é vendedora e tenta entender por que as mercadorias chinesas da concorrência são as mais baratas do comércio popular"€, conta. "€œO Saara, para vocês de São Paulo, seria a 25 de Março e a ladeira Porto Geral. Nesse filme, tem a estreia do Xande de Pilares como ator"€, complementa a atriz, referindo-se ao colega de trabalho no "€œEsquenta!"€.

"Que Horas Ela Volta?"€ ainda está em fase de produção. Já "€œMade in China"€ deve estrear em novembro deste ano, com os globais Juliana Alves e Otávio Augusto.

Em família



No final de 2013, Regina, que é mãe de Benedita, 24 anos, fruto da relação com o artista plástico Luiz Zerbini, adotou o pequeno Roque, hoje com dez meses. A atriz e apresentadora revela que sempre teve vontade de adotar uma criança. "Ser mãe pela segunda vez é uma experiência inexplicável. Foi amor à primeira vista, e quero estar ao lado dele a todo momento"€, diz ela, que, durante o processo de adoção, esteve envolvida com as filmagens dos longas nacionais e a produção do "€œEsquenta!"€. "€œTenho uma agenda corrida e me esforço para que o Roque esteja sempre presente. O que sinto por ele é indescritível"€, dispara a apresentadora.

