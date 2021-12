Regina Casé comenta polêmica da doação de brinquedos

Regina Casé comentou a polêmica envolvendo doações de brinquedo para a plateia do programa "Esquenta" (Globo) e criticou a repercussão da notícia e as acusações que recebeu.

Em entrevista ao canal TV Caras, a atriz afirmou que os brinquedos não eram brindes para a plateia, lembrou das doações que a atração costuma fazer e disse não entender como as pessoas acreditam em algo assim.

"Doamos 500 brinquedos da Abrinq [Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos] para uma instituição em São Paulo. Também fizemos doações no Rio. Aquilo não era brinde para a plateia. Todo mundo me conhece, pelo amor de Deus! Dizer que eu sai distribuindo para a plateia e depois fui tomar. É uma coisa quase infantil acreditar nisso. É uma coisa muito maluca", disse a apresentadora, visivelmente chateada com a polêmica.

Regina ainda revelou que esse tipo de situação acontece com ela devido ao preconceito de uma parte da sociedade com as pessoas que ela e o programa apresentam. "Elas me confundem e me usam como escudo. Eu sinto que os ataques que vêm pra mim são para todas aquelas pessoas que o programa apresenta", acredita.

Assista a entrevista completa com a apresentadora:

Regina Casé fala da polêmica da doação de brinquedos

