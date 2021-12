Reflexões - A Voz da Comédia

Não ter uma receita pronta para uma narrativa, seja ela em qual formato for, é a melhor receita. Em se tratando de séries cômicas, ter essa ideia em mente é elementar. No entanto, quem gosta de acompanhar produções do gênero pode ter dificuldade em encontrar tramas interessantes.

Boa parte das referências do gênero, inevitavelmente, se voltam para Friends, sucesso de sitcom dos anos 1990. Episódios curtos, piadas rápidas, risadas ao fundo e um grupo de amigos em Nova Iorque: a fórmula deu tão certo e angariou tantos fãs (o que faz até hoje) que serviu de inspiração para muitas outras produções.

A voz da comédia em Friends é ouvida por meio da leveza com a qual a série é conduzida: algo fundamental para um programa cujo objetivo é divertir. Com erros, claro (como nas temporadas oito e nove, quando tentam emplacar um romance sem sentido entre Rachael e Joey), mas uma boa sequência de acertos para balancear.

O formato fez seus herdeiros. Já nos anos 2000, How I Met Your Mother estreou com um escopo bastante semelhante: amigos morando em Nova Iorque, um ponto de encontro fixo e uma gama de personagens com características bem próximas.

Isso é ruim? Não necessariamente. Mais moderna, HIMYM era mais voltada para o romance do que Friends, também conquistou sua parcela de fãs, mas despertou o questionamento acerca da repetição de um formato.

Muita coisa veio antes e depois disso? Claro! Um exemplo mais recente é a premiada Brooklin 99, cuja temática foge da vida alheia nos apartamentos e se volta para uma delegacia de polícia. Estrelada por Andy Samberg, a série da FOX ganhou um Globo de Ouro em 2014 na categoria Melhor Série de Televisão de Comédia e Musical.

O bacana em Brooklin 99, para além da mudança de cenário, é a sua agilidade. Logo na primeira temporada, faz um começo um pouco desajustado, mas depois pega um ritmo bacana e com piadas que colaboram para uma boa comédia.

O mesmo acontece com outra premiada no Globo de Ouro: Jane de Virgin, que deu à atriz Gina Rodriguez o troféu de Melhor Atriz no gênero. Com uma boa dose de cultura latina, a série mostra a vida de uma garota virgem que engravidou depois de um procedimento ginecológico feito por engano.

O drama familiar, a temática inovadora e uma sequência de boas atuações fazem com que a série seja um ar fresco necessário no ramo das comédias.

Esse frescor falta em produções como New Girl, outra sitcom da FOX, que retorna à comodidade de amigos dividindo um apartamento. À frente com Zooey Deschanel, não dá para dizer que a série é ruim: não, tem seus bons momentos e personagens cativantes. No entanto, não arrisca.

Ficar no previsível, na zona de conforto, é ruim pelo fato de que outras séries aparecem e toma o lugar na nossa lista cada vez mais crescente de histórias para acompanhar.

Uma produção que foge disso e inova muito é The Goods Place, que recentemente foi tema de análise desta coluna. Com um roteiro provocativo que aborda a vida após a morte, a série é um dos destaques de 2017. Os esquetes são bons, com a proposta de um “bom lugar” e uma pessoa que foi parar ali por engano, e trazem uma novidade necessária ao gênero.

Cada vez mais, inovar é uma necessidade - o número de séries que deixamos de acompanhar é grande, principalmente quando algo mais relevante aparece. Em se tratando de comédia, isso é mais gritante porque fazer rir é uma tarefa difícil. A voz da comédia, afinal, permanece junto com que há de irreverente.

