Reencontro de Cassiano e Ester acaba em discussão

A moça verá o amado pela primeira vez quando ele estiver brigando com Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. Com a confusão, a mocinha não conseguirá conversar com Cassiano (Henri Castelli) direito.

Em outro momento, os protagonistas se encontrarão em um lugar reservado e vão tentar colocar o papo em dia. Cassiano vai tentar explicar que não é um ladrão de diamantes, mas, envenenada por Alberto, Ester (Grazi Massafera) não vai acreditar e os dois vão discutir.

O conflito piora ainda mais depois que Cassiano descobre que a amada está casada com Alberto.

