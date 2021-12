RedeTV! vai estrear programa inspirado no improviso do rádio

A RedeTV! reforça a sua programação dominical a partir do dia 29 de junho com a estreia de "Encrenca", uma atração cujo formato nasceu há dois anos na emissora de rádio 89 FM, de São Paulo. O projeto é mais um garimpado pelo canal no rádio, assim como foi o caso do Pânico e do Muito Show. Os apresentadores Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça possuem trajetórias bem diferentes e nenhuma experiência diante das câmeras.

A principal característica do grupo que apresenta o Quem Não Faz Toma, na Rádio Rock paulistana, é ter um bate-papo bem-humorado, que envereda por qualquer tipo de assunto. O nome da atração foi trocado para diferenciar o programa do rádio e o da TV.

"A gente não tem nenhum novo rostinho bonito para a TV. Também não somos humoristas. O telespectador vai ver na nossa atração gente comum. Somos amigos, gostamos de tomar cerveja e falar muito", diz Dennys Motta, que é produtor musical e profissional de marketing artístico. Ele é diretor da produtora King Art.

Mulheres saradas



O improviso e os quatro apresentadores falando ao mesmo tempo serão a base do Encrenca, que estreia com cerca de dez quadros e deve focar primeiro na Copa do Mundo. "A gente está testando um monte de coisas. O programa não está pronto. Se tivesse que estrear neste domingo (22/6), conforme o previsto, não sei como seria", confidencia Tatola Godas, que além de ter mais bagagem em rádio do que os companheiros, também é vice-presidente de um hotel de luxo e vocalista da banda Nem Liminha Ouviu.



A RedeTV! planejava colocar esse programa no ar havia quase um ano, mas o martelo só foi batido às vésperas do Carnaval. A princípio a emissora faria o lançamento no dia 22 de junho, mas poucos dias antes, no dia 16, a direção do canal mudou de ideia. O diretor do Encrenca, Ricardo de Barros, confirma que tudo está em vias de ficar pronto, inclusive o cenário. Nem programa-piloto tinha sido gravado até a atração ser apresentada aos jornalistas no dia 16.



"Esse formato não exige uma afinação e um preparo adiantado, pois é a loucura do improviso que vai moldá-lo no ar", diz o diretor, que foi o responsável pela implantação do Pânico na TV em 2003 e comandou a atração durante cinco anos.



A produção, com cerca de 15 profissionais, ainda deve ganhar mais integrantes e o time de apresentadores também pode aumentar. A busca é por mulheres inteligentes, antenadas e bonitas. Corpos sarados em biquínis minúsculos não devem fazer parte do programa, garante o diretor e os apresentadores. "Não queremos gostosa nem anão", dizem em coro.



Eles querem evitar comparações com o Pânico na Band, frisam bastante que não são uma trupe de humoristas e imitadores, mas reconhecem que vão fazer o que muitos programas já fazem. "Só que vamos fazer do nosso jeito, como a nossa cara... arrumando encrenca com todo mundo. Vamos falar de futebol, política, a vida dos outros e as nossas vidas", afirma Ricardinho Mendonça, que sempre trabalhou como programador musical e produtor.



As reportagens são irreverentes como o grupo: eles abordam pessoas nas ruas, tiram sarro e fazem piadas, tudo de forma espontânea. "É um programa de rádio migrando para a televisão", diz Ricardo de Barros. O diretor, que também dirigiu o Brothers, comandado por Supla e João Suplicy durante dois anos na RedeTV!, revela que uma das prioridades é transformar a atração em algo que o público em geral goste de ver.



O "Encrenca" será exibido aos domingos, das 19h às 20h30, com uma plateia de cerca de 150 pessoas.

adblock ativo