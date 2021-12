RedeTV! é condenada a pagar R$ 50 mil a ator da Globo por plágio

A emissora RedeTV! foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de Brasília, a pagar R$ 50 mil nesta terça-feira, 13, ao ator global Rodrigo Sant'Anna por plágio.

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o processo foi aberto em 2012, quando a RedeTV! incluiu o ator Tiago Barnabé imitando a personagem Valéria, do Zorra Total (TV Globo), na cobertura do Carnaval 2012.

Valéria, que ficou conhecida pelo bordão "ai como eu tô bandida", foi criada e interpretada por Rodrigo Sant'Anna.

Ainda de acordo com a publicação, no início do processo, ele pediu R$ 700 mil de indenização. A RedeTV! declarou que se tratava apenas de uma paródia, mas o plágio foi confirmado.

Valéria de Rodrigo Sant'Anna (à esq.) e versão feita pela RedeTV! com Tiago Barnabé (Foto: Divulgação)

