Rede TV anuncia demissão de Boris Casoy

O jornalista Boris Casoy, de 79 anos, não faz mais parte da Rede TV. Desde 2016 na emissora, o âncora deixou o canal nesta terça-feira, 29, após ter sido demitido.

Realizando aparições diárias de dentro da sua casa, por conta das medidas de segurança devido à pandemia, Boris relatou não ter se abatido com a saída do canal. "Foi um período fértil pra mim, não fiquei sentido", contou ao colunista Maurício Stycer, do jornal Uol.

Em nota, a Rede TV falou sobre o fim do vínculo. A RedeTV! confirma a saída de Boris Casoy. A direção do canal agradece o jornalista pelo profissionalismo e contribuição nos projetos bem-sucedidos desenvolvidos ao longo dos quatro anos de parceria", disse a emissora em nota enviada ao site Notícias da TV.

