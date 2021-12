Rede Globo suspende gravações de séries e novelas pela 2° vez na pandemia

Considerando os altos índices de casos e mortes causadas pela pandemia de Covid-19, a Rede Globo anunciou nesta terça-feira, 23, a suspensão das gravações de séries e novelas em seus estúdios, localizados no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

De acordo com a emissora, através de nota, o retorno das produções deve acontecer somente no início de abril, tendo em vista uma queda nos números do coronavírus no país.

"Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje , dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas. Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo. As novas medidas não impactam na programação da TV Globo", escreveu o grupo.

adblock ativo