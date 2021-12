Record vai lançar série inspirada em Lost e Walking Dead

Não é novidade que a Record investe pesado em produções de seriados. No final do ano, segundo o colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV, a emissora estará gravando sua nova produção inspirada nas séries norte-americanas Lost e The Walking Dead.

A atração, que terá o título Sem Volta, será anunciada nesta terça-feira, 18, durante apresentação da programação de 2014, em São Paulo.

A produção começa com a história de um guia turístico de caráter duvidoso que, sem dinheiro para pagar pensão alimentícia atrasada, resolve levar 11 turistas para um passeio na Agulha do Diabo, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O grupo vai passar por algumas dificuldades e acaba se perdendo.

Sem Volta vai ao ar com 13 episódios e será produzida com recursos de incentivos fiscais. Segundo o colunista, a Agência Nacional de Cinema (Ancine) liberou R$ 7 milhões para a realização da produção.

Entre as produções de séries da Record já estão A Lei e o Crime, José do Egito e Milagres de Jesus.

