Record tem recorde de audiência com abertura do Mar Vermelho

O capítulo mais aguardado de toda a novela "Os Dez Mandamentos" - a abertura do Mar Vermelho - finalmente foi ao ar na noite desta terça-feira, 10, e alcançou recordes de audiência.

De acordo com dados prévios do Ibope, a TV Record bateu a rival Globo no horário, marcando média de 27,8 pontos contra 19,4 da concorrente (cada ponto equivale a 67 mil residências em São Paulo). No momento de maior audiência, a novela chegou a ter um pico de 31 pontos, considerado um resultado histórico para a emissora.

No Rio de Janeiro, o folhetim teve média de 30.3 pontos contra 19,4 da Globo, alcançando um pico de 34 pontos.

O capítulo, que foi amplamente divulgado pela emissora antes de ser exibido, gerou uma grande expectativa por parte dos telespectadores. As cenas mostram o momento em que Moisés abre o Mar Vermelho, permitindo a fuga dos hebreus. Os soldados egípcios que os perseguem morrem quando o mar volta a se fechar, mas esta sequência ainda será exibida no capítulo seguinte.

A sequência, que custou à emissora R$ 1 milhão e mais de um ano entre preparação e execução, foi finalizada em um estúdio nos Estados Unidos, especializado em efeitos especiais.

O diretor Alexandre Avancini comparou as cenas com o filme "Êxodo: Deuses e Reis" (2004), de Ridley Scott. "O diretor Riddley Scott gastou U$ 8 milhões na sequência. A gente não gastou isso. Particularmente não gosto da cena dele. A nossa cena é melhor que a do Riddley Scott. Em termos de fenômeno da natureza a cena dele não me agradou", disse ele ao site Uol.

Compare a cena com outras aberturas cinematográficas do Mar Vermelho:

Além da novela, lembre outras vezes que o Mar Vermelho se abriu nas telas

Salvador

Na capital baiana, onde a novela registra bons resultados de audiência, a emissora promoveu uma ação diferenciada para seus telespectadores. Quem estava no Shopping da Bahia, nesta terça-feira, 10, pode assistir ao capítulo especial da abertura do Mar Vermelho por um telão instalado na área de circulação do estabelecimento.

adblock ativo