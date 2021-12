Record realiza mudança no setor de dramaturgia

Existe uma comemoração por parte de alguns nos bastidores do RecNov (complexo de estúdios da Record no Rio de Janeiro). O motivo é que Hiran Silveira, diretor de teledramaturgia da emissora, não comanda mais o setor.

De acordo com o jornal O Globo, Silveira não gostava de receber os atores no departamento e a Record achou de bom tom substituí-lo. Quem assume agora é Anderson de Souza. Mas, Marcelo Silva, apontado como o profissional promissor da emissora paulista é visto com simpatia pelos funcionários e deve dar a ordem final.

Marcelo Silveira por sinal é fã de novelas e diz ter domínio para comandar o setor. Ele, por sinal, terá a missão de conseguir, já para 2013, colocar três novelas no ar simultaneamente, investir em filmes, minisséries, contratar novos autores, atores, diretores e tudo que vier no pacote. Igualzinho como as coisas funcionam na Globo.

