Record pretende trocar Xuxa por Mion para aumentar Ibope

Preocupada com o futuro da programação no ano que vem, a Rede Record apontou uma suposta troca entre a apresentadora Xuxa Meneghel e Marcos Mion. Segundo informações do site "Notícias da TV", a saída de Xuxa das segundas já é quase uma certeza. Isso porque a loira já não está dando tanta audiência assim, podendo ser trocada pelo programa "Legendários".

Para a emissora, o programa de Mion seria uma boa aposta para encarar a concorrência nas segundas por ter uma audiência maior com o público jovem. Já Xuxa, que seria remanejada para os sábados, poderia reencontrar antigos telespectadores.

Porém, a migração de Mion ainda está sendo estudada, já que no sábado teria outros programas a serem exibidos (Xuxa, Sabrina e Marcos Mion).

