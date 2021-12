Record não está mais interessada em Marcello Anthony

Marcello Anthony não é mais alvo das contratações da Record. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, a emissora informou que desistiu do ator e as negociações foram encerradas.

Como se sabe, Anthony chegou a ser convidado para ser o protagonista da novela bíblica "Josué".

O último papel do ator na Globo foi na novela "Amor à Vida", em 2013.

