Record libera Xuxa para Teleton após "reclamação" de Silvio

A TV Record liberou nesta segunda-feira, 19, a participação da apresentadora Xuxa no Teleton, que será exibido pelo SBT no fim de semana.

A decisão foi anunciada após Silvio Santos mandar um recado em seu programa do último domingo, 18. O dono da emissora criticou a Record e a Band por não liberarem o elenco para a atração. "Vão todos para o inferno", disse ele, em tom de brincadeira.

Além de Xuxa, Gugu Liberato e César Filho também foram liberados pela Record. Já a Globo permitiu que Tiago Abravanel, neto de Silvio, participasse do evento beneficente.

Segundo informações da colunista Lígia Mesquita, da Folha de São Paulo, Xuxa e Silvio não devem se encontrar na atração, já que o apresentador grava a abertura que vai ao ar no domingo, 24, e faz sua participação ao vivo no sábado, 23. Já Xuxa participará no domingo, junto com Ivete Sangalo e Eliana.

adblock ativo