Record estende tapete vermelho para a chegada de Xuxa

Xuxa Meneghel é recebida com festa e tapete vermelho pela diretoria e integrantes da Record, para a assinatura do contrato, na tarde desta quinta-feira, 5, durante coletiva de imprensa no teatro da emissora, em Barra Funda, em São Paulo.

Acompanhe o que se fala nesse momento sobre a Rainha dos Baixinhos no Twitter:





Tweets sobre xuxa record



Essa é a primeira vez que a rede de TV faz uma recepção tão grandiosa. O momento está sendo tratado como um momento histórico da televisão brasileira, levando em conta que Xuxa deixou a Globo após quase 30 anos.

Mais de cem jornalistas, inclusive do exterior, foram credenciados para o evento. Integrantes de fã-clubes do Brasil inteiro também estarão entre os convidados da recepção. Muitos chegaram cedo e lotaram a entrada da sede da emissora com faixas e cartazes, torcendo para a nova jornada da apresentadora.

A caminho da emissora, a eterna Rainha dos Baixinhos postou um vídeo no Facebook falando da felicidade que está sentido com a nova casa. A apresentadora ainda prometeu compartlhar mais detalhes com seus seguidores mais tarde. Assista!







Xuxa também postou imagens da animação de um dos seus fã-clubes.







adblock ativo