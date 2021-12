Record escala ex-Globo para série sobre Mamonas Assassinas

A Record começa acelerar a produção da minissérie sobre a vida dos integrantes da banda Mamonas Assassina, mortos em acidente aéreo em março de 1996. Neste ano, a morte dos garotos completa 20 anos.

De acordo com o colunista do site Uol, Flávio Ricco, a emissora escalou o ex-autor da Globo Carlos Lombardi, para tocar o projeto, que será uma parceria com a Edemol (criadora do Big Brother Brasil). A pretensão dos autores da minissérie é contar a história dos garotos desde a época em que eles trabalhavam como office-boys.

Ainda conforme o colunista, o apresentador Rodrigo Faro estava cotado para viver o vocalista Dinho, mas isso já foi descartado. Além disso, canais pagos já estão de olho na produção e devem fazer uma parceria com a Record.

