Record e SBT travam guerra de números

Bastaram as primeiras estreias da Record darem certo para que a emissora batesse bumbo, anunciando que se "distanciou" do SBT e atingiu a vice-liderança isolada. Ok, é até verdade, mas a verdade não é tão dourada quanto a Record pinta. De fato o que houve, isso sim, foi uma recuperação de parte do ibope que a Record já vinha perdendo nos últimos meses. Em março, ela passou de 5,6 pontos para 6,4 pontos (cada ponto = 65 mil domicílios na Grande São Paulo). Já o SBT oscilou negativamente de 5,4 pontos em fevereiro para 5,0 em março. Ou seja, caiu, mas não caiu muito. Detalhe: em fevereiro a emissora de Silvio Santos estava a apenas 0,2 ponto de um empate técnico com a rival.

Exageros à parte

De fato, a Record aumentou em um terço sua audiência aos domingos, com a estreia do Domingo Show. O problema é manter isso. Além do mais, só dar ibope no domingo não é suficiente para abrir grande vantagem contra o SBT, uma vez que a Record praticamente fica zerada durante as madrugadas, enquanto o SBT fatura um resíduo de ibope com suas séries norte-americanas.

Até quando

Por enquanto é tudo novidade e festa no Domingo Show, mas o programa parece estar cantando vitória muito antes do tempo. Até aqui, Geraldo Luis está conseguindo cavocar alguns desaparecidos da TV (Gil Gomes, Rodolfo etc) e fazer bastante sensacionalismo. Mas a TV está apinhada de exemplos anteriores de programas que começaram a abusar demais do sensacionalismo e acabaram 1) sem pauta 2) sem público 3) sem anunciante.

A verdade é que...

Tanto Record como SBT estão mobilizados para achar o ponto fraco do adversário. Quais os horários eles vão mal? Que programa derruba a audiência do seguinte? Quem está no bico do corvo? Enfim, a boa e tradicional rinha de galos (velhos) da TV brasileira.

Que surpresa!

Considerado um verdadeiro milagre a presença de Claudia Leitte no Hoje em Dia, da Record, na última terça-feira. Pudera, ela tem contrato apenas por obra com a Globo, como jurada do The Voice. Como o programa está fora do ar, ela teve, assim, o "direito" de visitar uma emissora concorrente.

Que lugar-comum

A Globo está enfrentando mesmo um inferno astral novelístico. Em Família não decola; minissérie não acontece e mais uma agora: Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Ruy Barbosa, começou esta semana com o título de "pior estreia de uma novela das 18h na história da Globo": 17 pontos. Até então a pior estreia havia sido Lado a Lado, em 2012, com 18 pontos.

R.I.P. Wilker engraçadinho

Pouca gente sabe mas um dos "esportes" favoritos de Zé Wilker, morto esta semana, era se esconder em alguma sala do Projac, nos intervalos das gravações, e começar a disparar telefonemas para os mais ingênuos colunistas de TV e fofoca. Wilker tinha uma agenda cheia de "repórteres". Ele inventava namoros, brigas, discussões por papel que haviam "acabado de acontecer, eu vi"... Boa parte dos colunistas parvos e deslumbrados publicava tudo sem checar. No dia seguinte, ninguém no Projac entendia porque Wilker estava gargalhando tanto enquanto lia colunas de TV.

