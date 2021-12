Record consegue vice-liderança com Got Talent Brasil

A estreia do novo reality show Got Talent Brasil registrou a vice-liderança de audiência para a Record na noite desta terça-feira, 2. De acordo com dados prévios do Ibope, a atração estreou com oito pontos de média, contra cinco do SBT - que exibia o filme inédito A Origem - e quatro pontos da Band. A Record, no entanto, perdeu para a Globo com 12 pontos*. No horário, a Globo estreou a nova temporada do Profissão Repórter.

O programa, que é sucesso em vários países, não marcou a audiência esperada pela alta cúpula da Record. Got Talent Brasil é apresentado por Rafael Cortez, ex-CQC (Band), e conta com Daniela Cicarelli, Sidney Magal e Milton Cunha como jurados técnicos.

*Cada ponto de audiência equivale a 60 mil residências na Grande São Paulo. Os números são prévios e fornecidos ao A TARDE pelo Ibope.

adblock ativo