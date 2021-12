Record ajusta programação por causa do 'Programa da Tarde'

Por conta da estreia do Programa da Tarde, com apresentação de Ana Hickmann e Britto Jr., a Record modificou a grade de programação a partir desta segunda-feira, 10.

A emissora agora exibirá quatro séries especiais logo após o vespertino.



Às 17h30, H2O - Meninas Sereias, entra no ar; seguido pelo veterano Todo Mundo Odeia o Chris, às 18h; Eureka, às 18h40; e Psych às 19h10.

Vale lembrar que as séries serão exibidas somente para quem possui parabólica ou recebe o mesmo sinal na TV a Cabo. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia continuarão acompanhando o Cidade Alerta local, na TV aberta.

adblock ativo