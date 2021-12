Reality show da MTV será gravado no sul da Bahia

A terceira temporada do reality show "De Férias Com o Ex", da MTV, será gravado nas cidades de Ilhéus, Serra Grande (Uruçuca) e Itacaré, no sul da Bahia. As duas últimas temporadas foram filmadas no litoral potiguar, na Praia de Pipa.

Os participantes ficarão confinados em uma mansão na Ponta do Ramo, às margens da BA-001, rodovia que liga Ilhéus à Camamu e Itacaré. De acordo com o blog Pimenta, é um dos imóveis mais valiosos da região.

No reality, que terá a sua temporada mais longa, 12 solteiros ficarão confinados em uma mansão, mas o que poderia ser o paraíso perfeito, vira um "inferno" quando seus ex's começam a entrar na casa. O programa é uma versão brasileira do britânico "Ex on the Beach".

De acordo com o Blog Pimenta, a mansão fica na Ponta do Ramo

