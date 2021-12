Reality Fábrica de Estrelas termina nesta segunda

Junte cinco jovens talentosas selecionadas por meio de um reality show e um produtor musical renomado que o resultado será o grupo Girls. Descobertas pelo Fábrica de Estrelas, programa cujo último episódio da temporada vai ao ar nesta segunda-feira, 23, às 21h30, pelo Multishow, as garotas foram escolhidas a dedo por Rick Bonadio para ocupar o espaço vago na música pop brasileira desde o fim do grupo Rouge.

Popstars

Além de mostrar o dia a dia do estúdio Midas, o programa também exibiu a busca de Bonadio por uma nova girlband, em uma seleção com vários testes, desde canto e dança até fotografia e vídeo. Carol, Ani, Jeniffer, Bruna e Natascha foram as vencedoras, dentre mais de cinco mil inscritas. Todas com o mesmo sonho: serem popstars.

"Começamos a gravar a seleção em dezembro e só descobrimos quem era o grupo em junho", conta Jennifer. Na etapa final, foi dada uma missão para cada uma das oito finalistas.

"Foi uma período muito difícil, tinham meninas muito boas. Nesta etapa, tivemos que trabalhar o emocional e provar ao máximo que poderíamos estar na banda", relembra a integrante.

Rotina intensa

O primeiro show do grupo foi no Z Festival, em São Paulo, no final de agosto. Desde então, a rotina de preparação para a turnê está bastante intensa.

"Acordamos cedo todos os dias, vamos pra academia, temos aula de canto, dança. Todas as músicas são coreografadas, cantamos e dançamos mesmo, não tem playback. Por isso, temos treino com personal, que está ajudando com o condicionamento físico", conta Carol.

Todo esse preparo não é por menos, afinal, as meninas são pupilas de Rick Bonadio. "Ele é uma pessoa muito exigente e perfeccionista. Nos sentimos honradas de ver a forma com que ele está abraçando o projeto das Girls", comenta Bruna. Bonadio também foi jurado das duas edições do programa Popstars, e produziu os discos das bandas selecionadas Rouge e Br'Oz. Além disso, já trabalhou com nomes como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Nx Zero e Luiza Possi, dentre outros.

Comparações

São inevitáveis as comparações entre as Girls e o Rouge. "Acho que é normal as comparações, por termos vindo do mesmo formato de programa e ser o mesmo produtor", comenta Jeniffer, que também conta que elas admiram e se espelham nas antecessoras.

CD

O primeiro álbum do grupo feminino já está nas lojas. Com 14 faixas, o CD traz uma sonoridade pop e eletrônica em canções dançantes como Monkey See, Monkey Do e Shake Shake, mas também baladas, a exemplo de Acenda a Luz.

Aggro Santos, Suave, Mika (ex-Rebelde) e Negra Li também fazem participações especiais em algumas faixas. Em outubro, o grupo inicia a turnê pelo Brasil, mas não tem data prevista para Salvador.

Após a estreia nos palcos e o lançamento do CD, elas dão um passo de cada vez na carreira, mas almejam o sucesso. "Queremos que mais pessoas conheçam nossa música e iniciar nossa turnê com o pé direito, além de visitar todas as cidades possíveis", afirma Natascha.

