Realista, Suburbia é um marco entre as estreias da Globo

Com o fim da novela Gabriela e da temporada do programa Amor e Sexo, a Globo lançou duas novas séries na faixa nobre na última quinta-feira (1º): Como Aproveitar o Fim do Mundo, assinado pela dupla Fernanda Young e Alexandre Machado, com direção geral de José Alvarenga Jr.; e Suburbia, escrito por Luiz Fernando Carvalho e Paulo Lins, com direção geral de Luiz Fernando Carvalho.

Em Suburbia, ao invés das odisseias idealizadas nas minisséries Hoje é dia de Maria (2005), A Pedra do Reino (2007), Capitu (2008) e Afinal, o Que Querem as Mulheres? (2010), o autor Luiz Fernando Carvalho aparece dessa vez com uma linguagem mesclada por lirismo e realismo do Brasil atual na tentativa de uma representação além dos estereótipos firmados da periferia na TV. Pelo que foi visto até aqui, o seriado surge como uma surpresa muito positiva, aposta na discussão sobre racismo e na opressão social sem parecer didática e sem cair em clichês, o que a torna bem avaliada pela crítica.

Nesse esforço, o público, que não rejeita histórias populares, dedicará oito episódios à história de Conceição (Débora Nascimento/Erika Januza), jovem negra, analfabeta, tímida, que passou a infância inteira numa carvoaria em Minas Gerais, até que um dia planejou mudar seu destino, fugindo para o Rio de Janeiro. Chegando lá, foi confundida como trombadinha, detida por engano, o que a fez passar um longo período num reformatório. Em seguida, a moça consegue fugir do lugar, é empregada no apartamento de uma professora universitária na zona sul carioca, até que encontra abrigo em Madureira, numa casa de gente simples, mas repleta de conflitos. A saída de Conceição da casa da docente boazinha foi depois que ela foi violentada pelo marido da dona da casa.

É com esse enredo que Carvalho e Lins desenvolvem Suburbia. Numa época dramatúrgica que os autores usam e abusam de locações estrangeiras em novelas, eles aproveitam histórias e personagens simples para diferenciar seus trabalhos em séries. Desde o começo, a trama é ambienta no Brasil, a cultura mostrada é a daqui, os sonhos também pertencem ao nosso País.

Carvalho, como diretor, trabalha quase que exclusivamente com atores novatos na TV. Nada de figurinhas repetidas, essa aposta parece ter dado certo. A trama não fica presa a sotaques, empostação ou pose de veteranos. O elenco é de alta qualidade, sem exceções. São atores que claramente acreditam no que é para ser encenado. A emoção que todos transmitem é tão verdadeira que o baiano Fabrício Boliveira, único ator profissional do elenco já visto em novelas, não apaga o brilho dos demais.

Já Como Aproveitar o Fim do Mundo traz muito mais do mesmo. O sitcom de Fernanda Young e Alexandre Machado segue aquela mesma receita de outras séries apresentadas pela dupla: um par louco, que se mete em altas encrencas e vive em situações cômicas. Vide Os Normais e Separação?!.

Com texto afiado e inteligente, a série narra a história de dois colegas de trabalho que resolvem pôr fim a todas as pendências de suas vidas antes de 21 de dezembro, data que, segundo prevê o calendário Maia, acabará a vida no planeta terra. Parece uma ideia simples e genial, já que além de ser atual, aproveita o burburinho das redes sociais sobre o apocalipse. Mas a fórmula já está desgastada. O autor Dias Gomes, lá em 1996, foi mais esperto e desenrolou essa mesma sinopse na novela O Fim do Mundo.

Entretanto, nos achados da série, destaca-se a boa atuação de Alinne Moraes. A atriz tem timing para comédia e o texto dos autores lhe cai como uma luva. Parece ter sido feito sob medida. Danton Mello até então também parece estar correto e sintonizado ao papel. E Nelson Freitas fez uma excelente participação. Nem de longe parecia um daqueles personagens que ele interpreta em Zorra Total.

Em suma, Suburbia aposta no drama, Como Aproveitar o Fim do Mundo na comédia. Todas têm boas produções e excelentes interpretações. Só é um castigo para o público ter que esperar o horário tão tardio para acompanhá-las, já que as séries começam a partir das 23h.

adblock ativo