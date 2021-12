Raul Gil diz que ganhava R$ 1 mi e que "puxaram seu tapete"

Sem papas na língua, o apresentador Raul Gil não fugiu de nenhuma pergunta de Daniela Albuquerque na entrevista que concedeu ao programa "Sensacional" (Rede TV) neste domingo, 14.

Ele chegou a falar que ganhava cerca de R$ 1 milhão na época que trabalhava na Record. Revoltado, Raul ainda disse que só saiu da emissora porque "puxaram seu tapete" e que, quando chegou na Band, a mesma pessoa que o "traiu" na antiga emissora fez a mesma coisa.

Na época, quando o programa de Raul saiu do ar, foi colocado o extinto "Melhor do Brasil" (Record), que inicialmente foi apresentado por Márcio Garcia. Raul criticou e disse que não houve melhora no horário, inclusive, a audiência caiu.

Ainda na entrevista, o apresentador de programas de calouros reclamou da atual programação da televisão, principalmente da Record, e afirmou ser contra ao sensacionalismo que Geraldo Luís e Rodrigo Faro reproduzem em seus programas. Veja o vídeo:

