Rapaz descobre brecha na votação do BBB e antecipa resultado

Um estudante identificou uma falha no sistema de internet da Globo que permite que ele acesse a apuração de votos do "Big Brother Brasil". Com isso, ele consegue visualizar o resultado da votação antes da divulgação para os telespectadores.

Com essa brecha, desde o dia 3, o jovem decidiu publicar, antecipadamente no Twitter, quem vai deixar a casa do BBB. Nesta terça, 16, ele cravou o percentual de eliminação de Daniel. "Último valor: 52,91%. Dani sai", disse ele, logo depois de Pedro Bial anunciar que a votação estava encerrada.

Quando o programa voltou, Bial confirmou a previsão do estudante. Ele também acertou quando divulgou a saída de Laércio com 54% e também informou sobre a vitória de Ana Paula com 74% no 'paredão falso'.

Em entrevista para a Folha, o rapaz disse que não invadiu o sistema de apuração nem utilizou manobras ilegais para ter acesso às informações. Ele disse que conseguiu uma janela para visualizar o percentual de votos e que se admira que ninguém mais tenha feito isso.

A Globo confirmou que o jovem conseguiu acesso ao conteúdo interno da emissora, mas negou que ele consegue visualizar o resultado do BBB. "A URL em questão não traz os resultados da votação do 'BBB' e irá permanecer no ar, pois é parte integral do nosso sistema e usado em vários módulos do portal".

A emissora também disse que a segurança da empresa monitora o sistema para evitar possíveis problemas.

