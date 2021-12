Rafinha Bastos: "Hostilidade pode ser material para comédia"

Rafinha Bastos deu a volta por cima e agora se experimenta à frente do talk show Agora é Tarde, da Band. Ao assumir o posto deixado por Danilo Gentili, que foi para o SBT, ele também tem como missão mostrar se sabe ser o anfitrião de um programa de entrevistas e cativar o público ora divertindo ora falando sério.

Você tinha vontade de ter um talk show?

Pouca gente sabe que eu tive a oportunidade de fazer um talk show na saída da Bandeirantes. Eu sentei com a Fox e eles me ofereceram. Eu queria testar coisas, mas não era algo que eu pretendia executar dois anos atrás. Também cheguei a comentar isso quando eu fazia sucesso em A Liga e no CQC. Agora, a situação mudou. Eu tenho liberdade e a confiança da emissora para poder falar o que eu penso.

Como foi a sua volta para a Band em 2013? Você já imaginava ter um programa só seu?



Eu vim fazer A Liga, sem pretensões. A Liga modifica a sua maneira de ver o mundo. Lá eu tinha de ter um foco muito maior. O Agora é Tarde é mais fácil de fazer, mas terá mais cobranças. lidar com tudo isso.

Até que ponto vai o seu envolvimento com a produção?



Do começo ao fim. Tenho uma participação que vai além do vídeo. Estou à vontade para delegar e tenho muita confiança nas pessoas que estão trabalhando comigo.

Você disse que tem liberdade para criar. Como isso funciona na prática?



A gente conversou muito a respeito do conteúdo e o objetivo do programa não é ficar cutucando e, sim, divertindo. Em algum momento, pode haver uma graça excessiva, mas o programa é gravado e podemos decidir cortar algo que foi demais. O Rafinha Bastos de A Liga em alguns momentos vai aparecer. Agora, faço um programa de TV para as noites e para entreter, mas que em alguns momentos a gente pode falar mais sério com o público.

Você se envolveu em polêmicas no passado. Está se policiando mais atualmente?

Se estou me policiando ou se está acontecendo naturalmente é algo que eu não sei. Tenho a minha maneira de trabalhar. O que eu faço é comédia.

O que muda no Agora é Tarde com você no comando? Você e sua equipe estão tendo dificuldade para trazer convidados?



Acho que tem personalidade que tem medinho de dar entrevista para qualquer pessoa. Não é só para mim. A resposta dos possíveis entrevistados é ótima. Na nossa pesquisa de casting, ninguém falou: "Com o Rafinha Bastos eu não gravo". Estamos testando muita coisa. Testamos quadros e games que queremos colocar no ar. A estrutura foi definida e se adapta ao convidado. A gente vai fixar o que será feito a partir dos convidados. Mas tem a minha pegada, claro.

Como é ter que substituir o Danilo Gentili?



As coisas são cíclicas na televisão, e esses processos de substituição são naturais. O programa é da emissora. Eu faço o programa imprimindo minha marca. O que foi feito não tem que ser a minha preocupação.

Não está faltando uma mulher na sua equipe?



A gente testou e não encontrou uma mulher com o perfil do programa. A gente ainda vai correr atrás de uma que se encaixe.



Alguns comediantes dizem que fazer humor é um ato político. Você concorda?



Pode ser um ato político, mas não é 100%. Não é toda brincadeira, toda piada que vai ter a sua opinião. Às vezes, é muito mais simples, mas têm pessoas que fazem isso muito bem. Já fiz isso um bom tempo no CQC e dava certo.



E a hostilidade é um prato-cheio para o humor?



Todo ambiente é propício para a comédia, incluindo o hostil. Tiveram pessoas que driblaram a ditadura por meio da comédia. A hostilidade pode ser material para a comédia.

Você pretende manter seu estilo afiado ou vai pegar mais leve?



No meio do furacão, se criou um pouco isso: que eu sou um cara que vai lá e fica cutucando, polemizando. Isso aconteceu em um momento muito específico. Houve uma adaptação do próprio meio, a imprensa já se deu conta que nem tudo é polêmica. Eu nasci assim. Algumas adaptações acontecem para que a gente apresente o conteúdo perfeito. Todo comediante anda na fronteira. O que para a cabeça de uns é leve, para a cabeça de outros não é.

