Rafael Zulu: "Uma produção do Miguel Falabella é tudo"

Com compromissos na tevê e no cinema, que incluem um papel na série de Miguel Falabella, "Sexo e as Negas" (Globo); a produção executiva do filme Homens de Negócio; e, ainda, o namoro com a atleta Erys Martins, Rafael Zulu diz que, para tudo sair direito, tem que ter fôlego e organização. "É bastante coisa. O jeito é ter foco, mandar brasa e não ter medo de trabalho".

Zulu, que busca cumprir sua agenda e ainda aproveitar um tempo com a namorada, conta que aprende sobre a vida a todo instante na profissão: "Na novela Em Família, por exemplo, só o fato de ter estado no mesmo núcleo de Suely Franco e Paulo José, me tira as palavras", diz ele, acrescentando: "No momento, estar em uma produção do Miguel Falabella é tudo! Ele é um cara criativo, e ainda dá seus beliscões na sociedade", diverte-se.

Como tem sido fazer esse trabalho com o Miguel Falabella?

É um presente! Uma série como essa, que trata de temas tão sérios e relevantes e de uma maneira tão leve e bem-humorada... Trabalhar com um cara que a gente admira é tudo! O Miguel sempre vai fundo para tratar temáticas reais. Dessa vez, foi lá no subúrbio novamente contar uma história de pessoas de verdade.

Antes de Sexo e as Negas você esteve na novela Em Família, de Manoel Carlos. Como foi fazer este trabalho?

Tive a oportunidade de trabalhar com dona Suely Franco e senhor Paulo José, no núcleo dos velhinhos e foi uma delícia! É até clichê falar isso, mas trabalhar com Suely e Paulo Jose é uma experiência absurda, um aprendizado profissional imenso. E o meu núcleo, de um modo em geral, tinha gente que sempre admirei, como a Betty Gofman, por exemplo.

E para as telonas? Está com algum plano?

Acabei de gravar o filme E.A.S Esquadrão Antissequestro e já estou em um novo projeto. Trata-se da produção executiva do longa Homens de Negócio. Não tem sido fácil; é muita porta batida na cara, mas meu desejo é conhecer como funciona atrás das câmeras. Neste filme, além de produzir, também vou atuar. Estou com fé que tudo vai dar certo.

Com tantas atividades, sobra tempo para namorar?

Sim, estou namorando há seis meses. Ela é paraibana, joga futevôlei e veio para o Rio de Janeiro morar e treinar. Digo que encontrei uma mulher incrível, que é muito amiga e eu escolhi ela pra mim! (risos)

Como se conheceram?

A gente já tinha se esbarrado há uns dois anos, no Rio, mas eu não lembro, pois já tinha tomado umas cervejinhas (risos). Mas as meninas sempre se lembram das coisas (risos). Guardam tudo. Então, depois ela me catou numa rede social destas da vida e eu gostei da conversa, da aproximação... Começamos trocando mensagens, daí telefone e, quando me dei conta, estava visitando ela na Paraíba duas semanas depois. Passadas mais duas semanas da minha visita, ela veio para o Rio e a gente está feliz pra caramba.

Vocês já estão morando juntos?

Não. Ela mora em Copacabana e eu na Barra. Ela está se estabelecendo no Rio... Mora perto da praia, onde consegue fazer seus treinos. Mas já estamos bem mais perto do que antes, quando ela estava na Paraíba (risos).

