Rafael Losso fala sobre a fama e seu personagem em "Império"

Experiente em teatro e cinema (participou de filmes como "Linha de Passe", de 2008, e "Salve Geral", de 2009), Rafael Losso foi descoberto pela televisão recentemente. Sua estreia foi no seriado "9MM" (2008-2012), do canal pago Fox Brasil, e apresentou o programa "Dinheiro no Bolso" (2012), no canal Futura, na sequência. Em 2011, interpretou o Olavo de "O Astro" (Globo), antes de ser chamado para ser o irmão da protagonista Cristina (Leandra Leal) em "Império".

Quais são os desafios de interpretar o Elivaldo?

No começo, foi preocupante porque o Elivaldo é carioca e camelô (o ator nasceu em São Paulo). Assisti a diversos vídeos e entrevistas com camelôs, e fui ao Mercado Popular da Uruguaiana (área de comércio popular no Rio de Janeiro) para ver como eles trabalhavam.

Você vê o Elivaldo e a Tuane terminando juntos?

Vejo. Ele nunca deixou de amar a Tuane. Ela só precisava mostrar que havia mudado suas atitudes, redimindo-se.

O que esperar para o casal nos próximos capítulos?

Eles vão ter uma conversa onde tudo será falado. O Elivaldo dirá algumas verdades para a Tuane e vice-versa. Eles vão acabar se entendendo e chegando a algum lugar, mas não posso contar mais que isso.

Como você chegou ao papel de Elivaldo em "Império"?

Foi uma bola de neve. Fiz teste para "A Teia" (série da Globo exibida em 2014), mas não havia personagem com o meu perfil. Foi quando me chamaram para os testes de Império. Fiz testes gerais, sem um personagem específico, e depois uns dois monólogos para ver para onde iria.

O que o público diz para você quando o encontra nas ruas?

Eles falam para eu voltar para a Tuane ou jogar a tia Cora (Drica Moraes) da escada. E eu também tiro muitos selfies hoje em dia (risos). Aliás, acho selfie até mais interessante do que dar autógrafo.

Como foi a experiência de integrar o elenco de "O Astro"?

O Olavo foi muito importante. Entrei em um elenco cheio de estrelas e aprendi muito. Não estaria fazendo o Elivaldo dessa maneira se não fosse pelo Olavo.

Você tem algum ídolo ou ator que gostaria de contracenar em "Império"?

Tem pessoas de outros núcleos que eu adoraria contracenar, como o Othon Bastos, que eu admiro muito. Nós estudamos o Othon quando fazemos artes cênicas. Ele é um monstro. Se puder ser um oitavo do que ele é, já estarei feliz. Além disso, a Drica Moraes e a Leandra Leal são duas damas importantes na minha vida.

O que achou da substituição da Drica Moraes pela Marjorie Estiano no papel de Cora?

Achei essa substituição superinteressante. As pessoas levam as novelas muito a sério, e essa mudança foi no campo do fantástico. A Marjorie é uma grande atriz, o público já a havia visto como Cora e a aceitado muito bem. O elenco é primoroso e a história continua sendo contada. Uma substituição dessas pode acontecer em qualquer trabalho.

Não foi algo que abalou a novela, em sua opinião?

Achei corajoso também. O Aguinaldo (Silva, autor de Império) sabe escrever novela e deixar o público ligado. Tanto que eu tenho amigos que não são noveleiros e me escrevem contando que não perdem um capítulo de Império.

Tem algum sonho relacionado à televisão?

Tenho vontade de colaborar com diversos atores e autores, mas o mais importante é estar trabalhando. Cada papel que faço contribui para a minha evolução.

