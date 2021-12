Rafael Ilha ganha 'A Fazenda 10' com 62,51% dos votos

Com 62,51% dos votos, o ex-Polegar Rafael Ilha foi escolhido como o grande vencedor de "A Fazenda 10". Como prêmio, o peão faturou R$ 1,5 milhão.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 13, por Marcos Mion. Antes de anunciar o ganhador, o apresentador afirmou: "Você chegou aqui sendo aquele Rafael Ilha loucão e sai aqui hoje reconhecido. É uma redenção linda, digna de filme de cinema. Mostrando uma vida de pura superação, encarando os problemas de cabeça erguida e os transformando em vitórias".

Ele superou João Zoli, que ficou no segundo lugar, com 35,77% dos votos. Mas o modelo não saiu de mãos abanando: ganhou um carro zero km. O terceiro colocado foi Caique Aguiar, que recebeu apenas 1,72% votos.

Além do grande prêmio, o peão também ganhou, ao longo do programa, mais R$ 45 mil e duas TVs de 50 polegadas.

Caique Aguiar e João Zoli, respectivamente, ficaram em terceiro e segundo lugar

