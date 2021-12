Rafael deixa o "BBB 15" e declara torcida por Fernando

Rafael foi o oitavo eliminado do "Big Brother Brasil 15", na noite desta terça-feira, 17, com 77% dos votos. Ele disputou a permanência na casa com o Cézar.

Após deixar o reality, o ex-brother chegou a declarar o que sentiu por ter deixando o programa em uma disputa com o paranaense e com uma pontuação tão alta. "Decepcionado, mas por ter sido com o Cézar eu não sei muito bem o que significa. Eu fui espontâneo e vivi como eu sou. Vivi intensamente", disse o ex-jogador, em entrevista ao "BBB 15".

Rafael ainda falou que, dentro da casa, os sentimentos ficam muito intensos e justificou algumas atitudes, depois de assistir a um vídeo com os seus melhores momentos no reality. "Muitas coisas aconteceram. Me arrependo de algumas palavras que falei com a Mariza. Foi muito emocionante o que ela falou para mim agora", disse o ex-atleta.

Rafael deixou claro a sua torcida no jogo por R$ 1,5 milhão: Fernando. Rafael também disse que torce pela sister Amanda.

