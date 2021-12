Rafael Cardoso: "Era chef de cozinha e, agora, sou um conde"

Vinte dias. Foi o tempo que Rafael Cardoso teve para descansar entre seu último personagem, o Vicente de Império, e seu novo trabalho, o Conde Felipe de Além do Tempo - próxima novela das seis da Globo. A correria fica ainda mais intensa ao lembrarmos que a filha do ator, Aurora, fruto de seu casamento com a empresária Mariana Bridi, é um bebê de apenas nove meses e, portanto, necessita de muitos cuidados. Mas, inquieto, o ator brinca que, se não estivesse na novela, certamente faria alguma outra coisa, já que não consegue ficar parado. Além dos trabalhos na televisão, o gaúcho acumula sociedades em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro e na criação de cavalos. E é bom que se diga que alguns de seus animais são seus companheiros de cena na primeira fase da nova trama de Elizabeth Jhin.

Você saiu recentemente de uma novela e já entrou em outra. Como foi a transição?

Precisei enterrar o Vicente, sem viver aquele luto que sempre acontece quando terminamos um trabalho. Eu ainda estava gravando Império quando recebi o convite do Papinha (o diretor Rogério Gomes) e me apaixonei de primeira pelo Conde Felipe. Sei que tem gente que gosta de dar um descanso na imagem, mas eu não consigo ficar sem trabalhar.

Esse personagem tem um diferencial: ele é um nobre. E é romântico como o Vicente?

Ele é romântico, mas não tanto. Ele tem uma polidez maior, em uma época em que todo mundo era muito frio. Ele luta pelo que quer e é verdadeiro nessa busca. Então acho que acaba se tornando romântico por isso. Sobre as diferenças de profissão, a gente não pode negar. O Vicente era um chef de cozinha e, agora, sou um conde. Eu ainda estou descobrindo esse personagem, mas posso dizer que ele não é um príncipe de conto de fadas. É um ser humano, uma pessoa incrível, mas que falha como qualquer um de nós.

Na história, ele se apaixona à primeira vista pela personagem da Alinne Moraes. Você acredita neste tipo de amor?

Acredito no amor. Não à primeira vista. Mas em encontros. O que acontece com o meu personagem e o da Alinne Moraes é um reencontro de almas. Eles se olharam e se reconheceram. E aí tem de ver o que vai dar.

Você já tem ideia de como ele vai voltar, após a passagem de tempo de 150 anos?

Só sei que o meu personagem vai mudar muita coisa. Mas a essência será a mesma. Ainda não tem nada escrito. Só a sinopse

Você acredita em carma e reencarnação?

Acredito. Não sou kardecista, mas sou espiritualista. Acho que a vida é feita de escolhas.

É verdade que seus companheiros de cena (os cavalos) são velhos conhecidos?

Sim (risos)! Os cavalos que eu monto em cena são meus. Eu tenho um sócio que tem um haras em Magé (na região metropolitana do Rio de Janeiro) e criamos cavalos da raça Crioulo. Então, três dos que eu monto são meus. O Papinha me perguntou se eu montava e eu disse 'mais ou menos' (risos). Não uso dublê, os cavalos são muito bem domados.

Recentemente, você viveu um personagem gay nos cinemas. Como está vendo toda essa polêmica em torno de Babilônia?

É uma chatice. Homossexualismo sempre existiu, desde que o mundo é mundo. E também tem tanta coisa ruim: gente roubando, outros matando, e as pessoas se preocupando com isso?! Vão viver!

Você sempre diz que gosta de estar com sua filha. Não ficou com pena de pegar trabalhos tão seguidos?

De uma certa forma, sim, mas eu também não consigo ficar sem trabalhar. Sou motivado pelo trabalho. Se eu ficasse em casa, ia arrumar alguma coisa para fazer, provavelmente faria uma peça. Aí, o Papinha me convidou e eu decidi aceitar.

