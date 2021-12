Rafa Brites apresenta shows do festival Rock in Rio na Globo

Grandes nomes do cenário musical mundial passarão pela tela da Globo, que a partir da próxima sexta-feira, dia 18, acompanha os sete dias do Rock in Rio com uma cobertura especial. A apresentadora Rafa Brites comanda a transmissão dos shows deste ano, mostra os espetáculos ao vivo e comenta os melhores momentos do festival com convidados especiais.

"Amo música e é uma honra poder trazer o Brasil e o mundo para junto de um dos maiores festivais de música do mundo. Principalmente no ano em que o Rock in Rio comemora 30 anos. Estou animadíssima", garante.

Durante a transmissão, a emissora mostra as grandes apresentações do palco Mundo e os destaques do palco Sunset. Os shows que estiverem acontecendo ou começarão naquele dia são exibidos ao vivo. Os que já passaram são recuperados ao final de cada dia com a exibição dos melhores momentos.

Programação

O horário de início da transmissão, que terá em média três horas de duração por dia de festival, varia de acordo com a programação do dia. Os shows são exibidos na quinta e sextas-feiras depois do Jornal da Globo, nos sábados, após o Altas Horas, e aos domingos depois de Tomara que Caia.

No dia 4 de outubro, a Globo exibe um compacto de uma hora com os melhores momentos de todo o festival após o Domingo Maior. A transmissão do show tem direção geral de LP Simonetti e Mario Meirelles.

Na internet, o Gshow transmite ao vivo e na íntegra com exclusividade na web os principais shows do Palco Mundo, além de fazer uma cobertura especial, mostrando os bastidores e toda movimentação da Cidade do Rock.

Séries nos telejornais

O jornalismo da Globo mergulha no universo do rock na semana da estreia do maior festival de música do Brasil. Os principais telejornais fazem uma cobertura do dia a dia deste grande evento, que vai mobilizar o Rio de Janeiro.

Nesta quarta, 16, e quinta, 17, o Jornal Hoje exibe a série Mulheres no pop rock. Duas reportagens especiais mostram como as mulheres surgiram no pop rock dos anos 1960, a trajetória ao longo das décadas e o papel delas na atual cena musical.

Quarta, a cantora americana Kate Perry é a terceira personalidade mais bem paga do mundo. Com 135 milhões de dólares no bolso, ela fatura mais do que qualquer outro artista do show bizz, entre músicos, atores e apresentadores. O primeiro capítulo conta a história das primeiras mulheres que fizeram sucesso no rock e no segundo a consolidação das divas milionárias.

Entretenimento

No primeiro dia do festival, Nelson Motta faz uma coluna especial para o Jornal da Globo, onde relembra os melhores momentos do festival.

"Trinta anos e 16 edições depois, o Rock in Rio é um dos grandes eventos do mundo do entretenimento e pelos seus vários palcos já passaram as maiores estrelas do mundo pop, que fizeram shows fabulosos. Mas o primeiro Rock in Rio a gente não esquece. Desde o festival de Woodstock, em 1969, os jovens brasileiros sonhavam com um grande festival ao ar livre. Além do público, quem mais se beneficiou com o festival foi o rock brasileiro dos anos 80 com Rita Lee, Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha, Paralamas do Sucesso e Lulu Santos. E 30 anos depois, Lulu divide o palco mundo com estrelas internacionais como Sam Smith e Rihana e os Paralamas dividem com Elton John e Rod Stewart", opina Nelson.

