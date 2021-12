Rachel Sheherazade nega ter sido afastada do SBT Brasil

A âncora Rachel Sheherazade nega que tenha sido afastada da bancada do SBT Brasil, por conta da polêmica que se formou em torno de seu comentário a favor de rapazes que prenderam um assaltante nu em um poste. Pelo Facebook, neste domingo, 6, ela declarou que está de férias e que já tem data prevista para voltar ao ar.

"Mais uma vez desfazendo boatos. Estou de férias e volto à bancada do 'SBT Brasil' no dia 14 de abril (segunda-feira)", postou a jornalista em sua página.



Mas colunista Ricardo Feltrin, do Portal UOL, diz que essas férias foi uma forma de tirar Sheherazade do ar por algum tempo. Segundo ele, ela já havia tirado férias em janeiro, quando viajou para Paris.

Feltrin diz que o SBT teve que afastar a âncora após ser "pressionado por comissões parlamentares e pela ameaça de perder mais de R$ 150 milhões em verbas publicitárias governamentais".

Rachel Sheherazade também tem usado seu perfil no Instagram para postar fotos de sua viagem. "Sol e mar do Recife! Matando a saudade do calor do meu Nordeste! #tudodebomSeguindo", escreveu ela, na legenda de uma das fotos.

adblock ativo