Questões pautadas no Feminismo são o ponto forte de produções audiovisuais

A produção audiovisual segue o que está em voga nas mesas de discussão. Seja no cinema, nas novelas ou nas séries, os temas saem do clichê da comédia romântica e da vingança sanguinária e alcançam voos mais substanciais.

Isso é um alívio para quem está do outro lado. O uso de recursos mais inteligentes nas narrativas cria no público uma identificação bacana. Não queremos mais ver personagem A salvando ou se apaixonando por personagem B. Essa receita de bolo não mais convence.

As produções com personagens fortes, ideais bem esclarecidos e uma boa dose de problematização, têm surgido no mainstream. No cinema, protagonistas como Mulher Maravilha (Gal Gadot) e Moana são bons exemplos do tipo de história que tem feito sucesso.

No universo das séries, isso também não é novidade. Tramas como Grey’s Anatomy (ABC) e Greenleaf (Netflix) usam de personagens e discursos feministas. O audiovisual ganha com isso, ao passo em que expande o seu universo e vem com assuntos mais interessantes.

Nessa seara, a Netflix divulgou recentemente outra série que desempenha esse papel fundamental: Ela Quer Tudo. Com dez episódios de pouco mais de meia hora, a comédia nos apresenta à vida de Nora Darling (DeWanda Wise) uma jovem artista do Brooklyn que se posiciona de forma muito clara: para ela, não há padrões.

De Spike Lee, e uma releitura do seu primeiro filme, a série é toda muito inteligente. A escolha de DeWanda como protagonista foi sábia e ela atribui humor e sagacidade às cenas. Assim, a jovem Nora leva uma rotina muito bem organizada com três relacionamentos distintos.

O primeiro deles é com um investidor do mercado financeiro, Jamie Overstreet (Lyriq Bent). Ele é rico, emocionalmente dependente e ligeiramente possessivo.

O segundo é o metrossexual Greer Childs (Cleo Anthony). Esse é mais divertido, mas definitivamente apaixonado por si mesmo.

Para fechar o time, Nora escolhe Mars Blackmon (Anthony Ramos), um cara mais engraçado, que usa um colar imenso com seu nome e ouro nos dentes.

Liberdade

Em todos os seus relacionamentos, Nora se envolve de forma muito intensa. No entanto, não se permite ser definida como uma pessoa “viciada em sexo”. Na verdade, o que ela defende o tempo todo é a sua liberdade para fazer o que quiser.

Principalmente no piloto, é usado um recurso quase documental. Isso cria uma identificação com os personagens e as histórias. Compreendemos que ali não é uma comédia pura, não é um romance cheio de opções. Na verdade, Ela Quer Tudo apresenta uma mulher moderna que simplesmente não quer rotular seu estilo de vida.

Assim, questões raciais e de gênero acompanham cada diálogo. Com as amigas, em sua maioria mulheres negras muito diferentes entre si, Nora concentra cenas em que são abordados problemas relacionados ao corpo: a insegurança feminina e o quanto dela é gerada pelo modo como percebemos o olhar do homem sobre nossas próprias formas.

Mais uma vez, o que a protagonista defende é a aceitação da sua vontade a partir do corpo, do cabelo e da postura.

Violência e assédio também fazem parte da narrativa. Em uma das cenas, Nora é abordada e agredida por um homem que lançou a velha cantada “olá, gracinha”. O trauma gera arte e ela inicia uma intervenção urbana com diversas frases que nós, mulheres, ouvimos diariamente: “meu nome não é gracinha, meu nome não é linda”.

É muito fácil se relacionar com o que a série propõe. Ela Quer Tudo entra, sim, na lista das séries de 2017 que vieram para quebrar paradigmas. Afinal, quem não quer tudo? Se queremos, podemos. Nora, certamente, mostra que pode.

