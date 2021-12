"Quer latir, late", diz Adélia provocando Ana Paula

A ex-BBB Adélia, eliminada do Big Brother Brasil 16, provocou Ana Paula em bate-papo com Ana Maria Braga no programa "Mais Você", da Rede Globo, nesta quarta, 9. "Quer latir, late à vontade que eu vou passar", disse ela, ao explicar como agiria caso encontrasse a também ex-BBB fora do programa.

"Não existe uma afinidade. Da minha parte vai existir apenas a educação", complementou.

Adélia disse que Ana Paula implicava com ela por conta dos participantes que ela tinha afinidade. "Nunca fiz nada para ela, mas ela tinha uma implicância com a Juliana e eu era muito próxima dela, mas ficava quieta no meu canto. Depois que a Ju saiu, ela criou implicância com o Renan, que também é próximo a mim. Chegou um momento que começou a implicância comigo. Eu acho que era a quinta na lista dela", disse.

A sister comentou a briga que culminou com a expulsão de Ana Paula após ela bater em Renan. "Ela provocou e eu estava bem no limite. Uma pessoa doída leva as outras pessoas à loucura. A doideira é contagiosa", disse Adélia, tentando justificar sua atitude de jogar bebida em Ana Paula.

Sobre sua eliminação, Adélia afirma que já imaginava que deixaria o programa, já que estava disputando com a torcida de Ana Paula, Munik e Ronan.

